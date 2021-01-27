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Healthcare

BRIEF-Astrazeneca's U.S. Trial Of COVID-19 Vaccine Has Completed Enrollment

By Reuters Staff

1 Min Read

Jan 27 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA PLC’S U.S. TRIAL OF CORONAVIRUS VACCINE HAS COMPLETED ENROLLMENT: PRESENTATION SLIDES AT U.S. CDC’S ACIP MEETING

* ASTRAZENECA’S U.S. TRIAL OF COVID-19 VACCINE ENROLLED 32,459 PARTICIPANTS, OUT OF WHICH 26,327 RECEIVED SECOND DOSE BY JAN 21: PRESENTATION SLIDES

* ASTRAZENECA’S U.S. TRIAL OF COVID-19 VACCINE ENROLLED 11.2% HISPANIC/LATIN PARTICIPANTS, 9.8% BLACK OR AFRICAN AMERICAN, 5.3% ASIAN, 1.8% AMERICAN INDIAN Further company coverage:

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