Healthcare
March 30, 2020 / 9:20 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Astronics Says Taking Swift Actions To Address Reduction In Demand We Are Likely To See In Aftermarket

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Astronics Corp:

* ASTRONICS CORP - TAKING SWIFT ACTIONS TO ADDRESS REDUCTION IN DEMAND WE ARE LIKELY TO SEE IN AFTERMARKET, WHICH IS APPROXIMATELY 25% OF OUR BUSINESS

* ASTRONICS CORP - DREW DOWN $150 MILLION FROM ITS EXISTING LINE OF CREDIT TO AUGMENT CASH ON HAND

* ASTRONICS CORP - MINIMIZING ITS PLANNED CAPITAL EXPENDITURES

* ASTRONICS CORP - FROZEN HIRING, SUSPENDED ALL WAGE ADJUSTMENTS AND BONUS PROGRAMS, AND IS ADJUSTING ITS WORK FORCE TO ALIGN WITH DEMAND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below