BRIEF-AstroNova Reports Q4 Loss Per Share Of $0.19

March 12 (Reuters) - AstroNova Inc:
* ASTRONOVA ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR FISCAL 2020
* ASTRONOVA - DUE TO NEAR-TERM INDUSTRY DYNAMICS, NOTABLY BOEING 737 MAX PRODUCTION HALT, HAVE TAKEN ACTIONS TO BRING COSTS IN LINE WITH CURRENT MARKET ENVIRONMENT
* ASTRONOVA - IMPLEMENTED 5% HEADCOUNT REDUCTION & OTHER INITIATIVES, EXPECT TO RESULT IN AN ANNUALIZED EXPENSE SAVINGS OF $1.5 MILLION TO $2.0 MILLION
* ASTRONOVA - HAVE MADE SOME ADDITIONAL CHANGES TO SALES MANAGEMENT STRUCTURE, EXPECT WILL RESULT IN MORE EFFICIENT & EFFECTIVE GLOBAL SALES PROCESSES
* “BELIEVE COST-CUTTING MEASURES POSITION US FOR A RETURN TO PROFITABILITY AS WE MOVE FORWARD IN FISCAL 2021”
* ADDITIONAL DELAYS IN 737 MAX RETURN TO SERVICE WILL NEGATIVELY IMPACT NEARER TERM RESULTS
* ASTRONOVA - ALSO CLOSELY MONITORING COVID-19 VIRAL OUTBREAK FOR POTENTIAL IMPACTS ON CUSTOMER DEMAND AND OUR SUPPLY CHAIN Source text for Eikon: Further company coverage: