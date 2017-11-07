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#Semiconductors
November 7, 2017 / 9:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AT & S to issue deeply subordinated bond

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - AT & S:

* TO ISSUE DEEPLY SUBORDINATED BOND WITH INDEFINITE TERM AND EARLY REDEMPTION OPTION BY ISSUER AFTER FIVE YEARS​

* ‍TARGETS AN ISSUE AMOUNT OF AT LEAST A HIGH, DOUBLE-DIGIT MILLION VOLUME (SUB-BENCHMARK SIZE)​

* ‍PROCEEDS OF ISSUE SHOULD SUPPORT STRATEGIC INVESTMENT PROGRAM AS BASIS FOR PLANNED, LONG-TERM PROFITABLE GROWTH​

* ‍ISSUE LIKE NOMINAL VOLUME, ISSUE PRICE AND COUPON WILL BE DETERMINED WITHIN A BOOK-BUILDING PROCEDURE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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