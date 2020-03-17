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March 17, 2020 / 10:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Atalaya Mining Says No Impact Yet On Production Of Concentrate From Huelva

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Atalaya Mining PLC:

* ATALAYA MINING PLC - ACTIVITIES AT PROYECTO RIOTINTO CONTINUE WITH NO INTERRUPTION TO PRODUCTION WITH SOME RESTRICTIONS

* ATALAYA MINING PLC - TO DATE, THERE HAS BEEN NO IMPACT ON PRODUCTION OR SHIPMENT OF CONCENTRATE FROM HUELVA

* ATALAYA MINING PLC - THERE HAS BEEN NO SIGNIFICANT DISRUPTION TO SUPPLY CHAIN OF COMPANY’S OPERATION FROM HUELVA

* ATALAYA MINING PLC - CURRENTLY MAINTAINS ITS PRODUCTION GUIDANCE FOR 2020

* ATALAYA MINING PLC - RECENTLY IMPOSED NATIONAL RESTRICTIONS IN SPAIN HAVE NOT IMPACTED COMPANY`S OPERATIONS

* ATALAYA MINING PLC - POTENTIAL FUTURE IMPACT OF NATIONAL RESTRICTIONS IN SPAIN IS UNKNOWN Source text for Eikon: Further company coverage:

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