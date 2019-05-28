Switzerland Market Report
May 28, 2019 / 10:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Atara Biotherapeutics Appoints Pascal Touchon As Chief Executive Officer

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Atara Biotherapeutics Inc:

* ATARA BIOTHERAPEUTICS APPOINTS PASCAL TOUCHON PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

* ATARA BIOTHERAPEUTICS INC - TOUCHON WAS MOST RECENTLY AT NOVARTIS ONCOLOGY AS GLOBAL HEAD, CELL & GENE AND MEMBER OF ONCOLOGY EXECUTIVE COMMITTEE

* ATARA BIOTHERAPEUTICS INC - ISAAC CIECHANOVER STEPPED DOWN FROM HIS ROLE AS PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* ATARA BIOTHERAPEUTICS INC - DIETMAR BERGER, ATARA’S GLOBAL HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, HAS RESIGNED Source text for Eikon: Further company coverage:

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