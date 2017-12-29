FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 29, 2017 / 11:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Atara Biotherapeutics Gets FDA Clearance To Initiate Two Phase 3 Clinical Studies To Evaluate Tabelecleucel

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Atara Biotherapeutics Inc:

* ATARA BIOTHERAPEUTICS ANNOUNCES FDA CLEARANCE TO INITIATE TWO PHASE 3 CLINICAL STUDIES TO EVALUATE TABELECLEUCEL IN PATIENTS WITH RITUXIMAB-REFRACTORY EPSTEIN-BARR VIRUS ASSOCIATED POST-TRANSPLANT LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDER (EBV+PTLD)

* ATARA BIOTHERAPEUTICS- RESULTS FROM FIRST TABELECLEUCEL PHASE 3 STUDY TO REACH PRIMARY ENDPOINT ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED IN FIRST HALF OF 2019

* ATARA-‍PLANS TO SUBMIT TABELECLEUCEL CMA APPLICATION IN EU FOR PATIENTS WITH RITUXIMAB-REFRACTORY EBV+PTLD POST HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANT IN H1 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.