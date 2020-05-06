Healthcare
May 6, 2020 / 4:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ateme Q1 Total Revenue Down At 12.4 Million Euros

1 Min Read

May 6 (Reuters) - ATEME SA:

* FIRST QUARTER 2020 REVENUES

* WELL POSITIONED TO WEATHER THE COVID-19 CRISIS

* FULL OPERATIONAL CONTINUITY THROUGHOUT COVID-19 CRISIS

* Q1 TOTAL REVENUE EUR 12.3 MILLION VERSUS EUR 13.6 MILLION YEAR AGO

* COVID-19 CRISIS LED TO CANCELATION OF SOME ORDERS, WHILE WE EXPECT SOME BUSINESS TO SHIFT TO SECOND HALF - CEO

* THE SECOND HALF IS EXPECTED TO SHOW A CONSIDERABLE IMPROVEMENT

* ANTICIPATES SAVINGS IN THE RANGE OF 2 MILLION EUROS FOR FY 2020 IN TERMS OF TRAVEL AND MARKETING COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below