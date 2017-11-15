BRIEF-Atenor provides Q3 update on its assets, confirms guidance

Nov 15 (Reuters) - ATENOR:
* EXPECTS TO ACHIEVE POSITIVE RESULT FOR CURRENT FINANCIAL PERIOD AT LEAST EQUIVALENT TO THAT OF 2016
* ON THE ONE: STRUCTURAL WORKS TO BE COMPLETED BY END OF NOV 2017
* ON THE ONE: 41% OF APARTMENTS AND TWO GROUND-FLOOR RETAIL SPACES SOLD (EXCLUDING. RESERVATIONS)
* ON THE ONE: SELECTED AS BELGIUM’S CANDIDATE FOR NEW HQ OF EMA; FINAL POLITICAL DECISION EXPECTED BY NOV 20
* ON REALEX: IT HAS BEEN DECIDED TO POSTPONE LAUNCH OF PROJECT PENDING CALL FOR PROJECTS FROM EUROPEAN INSTITUTIONS
* ON PALATIUM: 82% OF APARTMENTS AND THREE OFFICE SPACES ALREADY SOLD
* ON CITY DOX: APPLICATION FOR SUBDIVISION PERMIT FOR PHASE TWO IS STILL IN PROGRESS
* ON LES BERGES DE L‘ARGENTINE: DISCUSSIONS ARE PROGRESSING WITH APPROPRIATE AUTHORITIES TO ESTABLISH GUIDELINE FOR REMAINDER OF PROGRAM
* ON LES BERGES DE L‘ARGENTINE: RENOVATION WORKS ON STREET-FRONT OFFICES CONTINUING FOR DELIVERY IN AUTUMN 2018
* ON AU FIL DES GRANDS PRES: FIRST SIX BLOCKS OF FIRST PHASE ARE ALL (PRE-)SOLD
* ON LA SUCRERIE: DELIVERY OF FOURTH BLOCK SCHEDULED FOR END NOVEMBER
* ON BORDS DE SEINE 1: GRANT OF PERMIT TO LAUNCH CONSTRUCTION EXPECTED IN Q2 OF 2018
* ON HERMES BUSINESS CAMPUS: NO PLANS TO PUSH THROUGH SALE OF THESE BUILDINGS IN 2017
* ON EXPOZITIEI: INITIAL PLANNING APPLICATION TO BE SUBMITTED IN H1 OF 2018
* ON DACIA ONE: PERMIT APPLICATION FOR 15,800 SQ.M TO BE SUBMITTED IN NEXT FEW MTHS UNDER ZONAL URBAN PLAN
* ON HERMES BUSINESS CAMPUS: TO DATE, THREE BUILDINGS (72,000 SQ.M) ARE FULLY LEASED Source text: bit.ly/2ijCDBz Further company coverage: (Gdynia Newsroom)