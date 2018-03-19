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March 19, 2018 / 10:28 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Atento SA Reports Q4 Non-GAAP Shr $0.21

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Atento Sa:

* ATENTO REPORTS FISCAL 2017 FOURTH-QUARTER AND FULL YEAR RESULTS, HIGHLIGHTED BY REVENUE AND EPS GROWTH

* Q4 LOSS PER SHARE $0.12

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.21

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ‍CONSTANT CURRENCY REVENUE GROWTH OF 3% TO 6% AND ADJUSTED EBITDA MARGIN OF 11%-12% FOR FISCAL 2018​

* QTRLY REVENUE $478.3 MILLION VERSUS $442.0 MLN‍​

* ‍NATURAL DISASTERS IN MEXICO AND PUERTO RICO IMPACTED ADJUSTED EBITDA IN Q4 BY $0.9 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24, REVENUE VIEW $508.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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