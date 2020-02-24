Healthcare
February 24, 2020 / 10:03 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Athene Announces Pension Buyout Agreement With Armstrong World Industries

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Athene Holding Ltd:

* ATHENE ANNOUNCES PENSION BUYOUT AGREEMENT WITH ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

* ATHENE HOLDING LTD - IN AGGREGATE, ARMSTRONG IS TRANSFERRING APPROXIMATELY $1 BILLION IN PENSION OBLIGATIONS TO ATHENE

* ATHENE HOLDING LTD - AAIA AND AANY WILL EACH ISSUE A GROUP ANNUITY CONTRACT TO ARMSTRONG AND INDIVIDUAL ANNUITY CERTIFICATES TO APPLICABLE RETIREES

* ATHENE HOLDING LTD - AAIA AND AANY WILL HAVE DIRECT PAYMENT RESPONSIBILITY FOR ALL LIABILITIES COVERED IN TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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