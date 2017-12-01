FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Athene Holding says Under Pension Buyout Agreement With Millercoors, Co's Unit Will Issue Group Annuity Contract To Millercoors​
Sections
Featured
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Markets
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Saudi Arabia
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
Exclusive
Future of Money
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 1, 2017 / 10:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Athene Holding says Under Pension Buyout Agreement With Millercoors, Co's Unit Will Issue Group Annuity Contract To Millercoors​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Athene Holding Ltd:

* ATHENE HOLDING LTD - ‍ UNDER PENSION BUYOUT AGREEMENT WITH MILLERCOORS, CO‘S UNIT WILL ISSUE A GROUP ANNUITY CONTRACT TO MILLERCOORS​

* ATHENE HOLDING LTD - ‍ UNDER AGREEMENT WITH MILLERCOORS, UNIT WILL ISSUE INDIVIDUAL ANNUITY CERTIFICATES TO APPLICABLE RETIREES AND BENEFICIARIES​

* ATHENE HOLDING - ‍ ATHENE ANNUITY AND LIFE COMPANY WILL HAVE DIRECT PAYMENT RESPONSIBILITY FOR ALL LIABILITIES COVERED IN TRANSACTION WITH MILLERCOORS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.