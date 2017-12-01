BRIEF-Athene Holding says Under Pension Buyout Agreement With Millercoors, Co's Unit Will Issue Group Annuity Contract To Millercoors​

Dec 1 (Reuters) - Athene Holding Ltd:
* ATHENE HOLDING LTD - UNDER PENSION BUYOUT AGREEMENT WITH MILLERCOORS, CO‘S UNIT WILL ISSUE A GROUP ANNUITY CONTRACT TO MILLERCOORS
* ATHENE HOLDING LTD - UNDER AGREEMENT WITH MILLERCOORS, UNIT WILL ISSUE INDIVIDUAL ANNUITY CERTIFICATES TO APPLICABLE RETIREES AND BENEFICIARIES
* ATHENE HOLDING - ATHENE ANNUITY AND LIFE COMPANY WILL HAVE DIRECT PAYMENT RESPONSIBILITY FOR ALL LIABILITIES COVERED IN TRANSACTION WITH MILLERCOORS Source text for Eikon: Further company coverage: