Healthcare
February 27, 2020 / 1:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Athenex, Inc. Reports Q4 Loss Per Share $0.28

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Athenex Inc:

* ATHENEX, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.28

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.31 — REFINITIV IBES DATA

* EXPECTS 2020 YEAR-OVER-YEAR PRODUCT SALES GROWTH TO BE IN MID-SINGLE DIGITS

* PRODUCT SALES EXPECTED TO BE BACK-END LOADED IN 2020

* PRODUCT SALES 2020 GUIDANCE ACCOUNTS FOR DISCONTINUATION OF VASOPRESSIN SALES & SUSPENSION OF OPERATIONS AT TAIHAO API PLANT IN 2019

* QTRLY TOTAL REVENUE $34.4 MILLION VERSUS $21.3 MILLION

* FINAL FDA MEETING FOR ORAL PACLITAXEL IN METASTATIC BREAST CANCER SCHEDULED FOR EARLY APRIL 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below