BRIEF-Athenex, Inc. Reports Q4 Loss Per Share $0.28

Feb 27 (Reuters) - Athenex Inc:
* ATHENEX, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.31 — REFINITIV IBES DATA
* EXPECTS 2020 YEAR-OVER-YEAR PRODUCT SALES GROWTH TO BE IN MID-SINGLE DIGITS
* PRODUCT SALES EXPECTED TO BE BACK-END LOADED IN 2020
* PRODUCT SALES 2020 GUIDANCE ACCOUNTS FOR DISCONTINUATION OF VASOPRESSIN SALES & SUSPENSION OF OPERATIONS AT TAIHAO API PLANT IN 2019
* FINAL FDA MEETING FOR ORAL PACLITAXEL IN METASTATIC BREAST CANCER SCHEDULED FOR EARLY APRIL 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: