BRIEF-ATI Pilots Ratify Amendment To Collective Bargaining Agreement

March 21 (Reuters) - Air Transport Services Group Inc :
* ATI PILOTS RATIFY AMENDMENT TO COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT
* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC - AMENDED AGREEMENT EXTENDS FOR FOUR YEARS FROM DATE OF RATIFICATION
* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC - TERMS OF AMENDED AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED BY ATI
* AIR TRANSPORT SERVICES - EMPLOYEES OF UNIT RATIFIED AMENDMENT TO COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT BETWEEN ATI & AIR LINE PILOTS ASSOCIATION Source text for Eikon: Further company coverage: