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Market News
March 21, 2018 / 5:36 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-ATI Pilots Ratify Amendment To Collective Bargaining Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Air Transport Services Group Inc :

* ATI PILOTS RATIFY AMENDMENT TO COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT

* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC - ‍AMENDED AGREEMENT EXTENDS FOR FOUR YEARS FROM DATE OF RATIFICATION​

* AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC - TERMS OF AMENDED AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED BY ATI

* AIR TRANSPORT SERVICES - ‍EMPLOYEES OF UNIT RATIFIED AMENDMENT TO COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT BETWEEN ATI & AIR LINE PILOTS ASSOCIATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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