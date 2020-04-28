BRIEF-Atlantia FY Net Profit EUR 136 Mln

April 28 (Reuters) - Atlantia SpA:
* ON COVID-19, RESTRICTIONS ON MOVEMENT IMPOSED BY GOVERNMENTS HAD AN IMPACT ON VOLUMES OF TRAFFIC USING MOTORWAYS AND AIRPORTS OPERATED UNDER CONCESSION BY GROUP
* ON COVID-19, AIRPORTS HAVE BEEN HIT WORSE THAN MOTORWAYS
* SEES PRELIM SENSITIVITY ANALYSIS ESTIMATES AVERAGE ANNUAL DECLINE IN MOTORWAY TRAFFIC OF APPROX 30% AND IN AIRPORT TRAFFIC OF APPROX 50%
* SEES POTENTIAL REDUCTION IN 2020 REVENUE OF AROUND EUR 3 BILLION COMPARED TO 2019
* ON COVID-19, DECLINE IN TRAFFIC HAVE A SERIOUS IMPACT ON ABILITY OF GROUP COMPANIES TO GENERATE SUFFICIENT CASH TO FUND PLANNED INVESTMENT AND TO SERVICE THEIR DEBT
* SEES POTENTIAL REDUCTION IN OPERATING CASH FLOW AFTER CAPITAL EXPENDITURE OF EUR 2 BILLION
* OUTLOOK, IT IS NOT AT THE MOMENT POSSIBLE TO PREDICT HOW THE SITUATION WILL DEVELOP OR HOW LONG IT WILL TAKE TO RETURN TO PRE-EXISTING LEVELS OF TRAFFIC AND OF ACTIVITY
* RESULTS FOR H2 2020 ARE EXPECTED TO INCLUDE CONTRIBUTION OF MEXICAN GROUP RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE (RCO) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)