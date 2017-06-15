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June 15, 2017 / 4:30 PM / 2 months ago

BRIEF-Atlantia intends to keep Abertis on the stock exchange

Reuters Staff

1 Min Read

June 15 (Reuters) - ATLANTIA SPA:

* SAYS IN PROSPECTUS THAT IT INTENDS TO MAINTAIN THE HEADQUARTERS AND DECISION CENTER OF ABERTIS

* SAYS ITS BID PRICE OVER ABERTIS IS FAIR, INCLUDES VALUATION OF INDEPENDENT EXPERT

* SAYS MAY LATER RESIGN FROM ISSUING SHARES AND CARRY OUT THE OFFER IN CASH ONLY

* SAYS INTENDS TO KEEP ABERTIS ON THE STOCK EXCHANGE WITH AT LEAST 5 PERCENT FREE FLOAT

* SAYS TO PRESENT CNMV WITH BANK GUARANTEES FOR UP TO 14.7 BILLION EUROS TO COVER THE OFFER

* SAYS THAT IT INTENDS TO MEET "STRATEGIC INTERESTS OF SPAIN" IN RELATION TO HISPASAT

* ABERTIS SAYS REITERATES THAT IT WILL NOT ISSUE AN OPINION ON THE OFFER FROM ATLANTIA UNTIL IT'S APPROVED AND IN PROGRESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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