FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Technology, Media and Telecommunications
March 15, 2018 / 7:35 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Atlantia Says Has Call Option On Part Or All Of Abertis Stake in Cellnex

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Atlantia:

* ATLANTIA SAYS ABERTIS DEAL INCLUDES ITS RIGHT TO REQUEST WITHIN TEN DAYS OF THE DATE OF DEAL SIGNATURE THE APPROPRIATE ACTIONS TO BE TAKEN FOR SALE BY ABERTIS OF ALL OR PART OF ITS 34% STAKE IN CELLNEX TELECOM

* SAYS PRICE OF SALE OF CELLNEX SHARES TO BE BETWEEN 21.20 EURO/SHARE AND 21.50 EURO/SHARE

* SAYS PARTICIPATION TO BE TRANSMITTED WILL BE OF 29.9 PERCENT OR 34 PERCENT OF SHARE CAPITAL OF CELLNEX Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.