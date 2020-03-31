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March 31, 2020 / 11:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Atlantic Leaf Properties Says Is Within Its Loan Covenants

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Atlantic Leaf Properties Ltd:

* BUSINESS UPDATE

* IS WITHIN ITS LOAN COVENANTS AND HAS SUBSTANTIAL HEADROOM IN OUR INTEREST COVER AND DEBT SERVICE COVER RATIOS

* COLLECTED 85% OF RENT DUE THIS QUARTER, OF WHICH PORTION (10%), BEEN AGREED TO BE COLLECTED MONTHLY INSTEAD OF QUARTERLY

* EXPECT TO COLLECT A FURTHER 5% OF RENT DUE IN FORTHCOMING WEEK

* EXPECT TO COLLECT A FURTHER 5% OF RENT DUE IN FORTHCOMING WEEK. REMAINING 10% OF RENT REMAINS DUE

* FORECASTED OPERATIONAL CASH OUTFLOWS INCLUDING INTEREST BUT EXCLUDING CAPEX & DEBT REPAYMENTS FOR FY ABOUT GBP 10 MILLION

* HAVE RECEIVED QUOTES FOR CONVERSION OF PETERBOROUGH PROPERTY TO A MULTI LET OFFICE BLOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

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