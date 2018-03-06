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March 6, 2018 / 2:08 PM / in 16 hours

BRIEF-Atlas Air Worldwide Acquires Two Boeing 777 Freighters For ACMI Service

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Atlas Air Worldwide Holdings Inc :

* ATLAS AIR WORLDWIDE ACQUIRES TWO BOEING 777 FREIGHTERS FOR ACMI SERVICE

* ATLAS AIR WORLDWIDE - CURRENTLY ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH BANK SYNDICATE TO FINANCE TWO 2012-VINTAGE AIRCRAFT

* ATLAS AIR WORLDWIDE - EXPECTED FINANCIAL, OPERATING IMPACTS OF TWO 777 FREIGHTERS IN 2018 WERE INCORPORATED IN PRIOR EARNINGS GROWTH FRAMEWORK

* ATLAS AIR WORLDWIDE - ANTICIPATES 2018 ADJUSTED. NET INCOME WILL GROW BY MID-TWENTY-PERCENT LEVEL VERSUS 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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