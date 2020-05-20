Healthcare
May 20, 2020 / 2:52 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Atossa Therapeutics Announces Successful In Vitro Testing Results Of Covid-19 Drug

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Atossa Therapeutics Inc:

* ATOSSA THERAPEUTICS ANNOUNCES SUCCESSFUL IN VITRO TESTING RESULTS OF COVID-19 DRUG: AT-H201 INHIBITS SARS-COV-2 INFECTIVITY OF VERO CELLS IN LABORATORY CULTURE

* ATOSSA THERAPEUTICS - PRELIMINARY STUDY RESULTS SHOW THAT AT-H201 INHIBITS SARS-COV-2 INFECTIVITY OF VERO CELLS IN A LABORATORY CULTURE

* ATOSSA THERAPEUTICS - FINDINGS FROM TESTING INCLUDE AT-H201 COMPONENTS INHIBITED SARS-COV-2 FROM INFECTING VERO CELLS IN A LABORATORY CULTURE

* ATOSSA THERAPEUTICS - COMPONENTS OF AT-H201 WERE FOUND TO BE AT LEAST FOUR-TIMES MORE POTENT THAN REMDESIVIR

* ATOSSA THERAPEUTICS - COMPONENTS OF AT-H201 WERE FOUND TO BE AT LEAST TWENTY-TIMES MORE POTENT THAN HYDROXYCHLOROQUINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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