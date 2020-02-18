BRIEF-AtriCure Reports Q4 Loss Per Share $0.42

Feb 18 (Reuters) - AtriCure Inc:
* ATRICURE REPORTS FOURTH QUARTER 2019 AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $61.3 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $59.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.42 — REFINITIV IBES DATA
* REVENUE FOR Q4 WAS $61.3 MILLION, AN INCREASE OF $8.4 MILLION OR 15.9% (16.4% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS)
* ADJUSTED EBITDA IS PROJECTED TO BE A LOSS OF APPROXIMATELY $10 MILLION FOR 2020
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.09, REVENUE VIEW $258.7 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: