Atrium Ljungberg AB:

* Q1 RENTAL INCOME SEK 601 MILLION (REUTERS POLL SEK 598 MILLION)

* Q1 PROFIT BEFORE CHANGES IN VALUE SEK 309 MILLION (REUTERS POLL SEK 300 MILLION)

* SEES 2018 PROFIT BEFORE CHANGES IN VALUE AT SEK 1.20 BILLION

* SEES 2018 PROFIT AFTER TAX AT SEK 1.32 BILLION

* Q1 PRE-TAX PROFIT SEK 811 MILLION (REUTERS POLL SEK 493 MILLION)