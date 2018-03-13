FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 13, 2018 / 8:39 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Atrium Mortgage Investment Corporation Announces $30 Million Public Offering Of Common Shares

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Atrium Mortgage Investment Corp :

* ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION ANNOUNCES $30 MILLION PUBLIC OFFERING OF COMMON SHARES

* ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT - ENTERED AGREEMENT TO WHICH UNDERWRITERS WILL PURCHASE 2.4 MILLION COMMON SHARES OF ATRIUM AT $12.50/SHARE

* ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT - TO USE PROCEEDS OF OFFERING TO FUND MORTGAGE LOAN OPPORTUNITIES AND/OR REPAY EXISTING INDEBTEDNESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.