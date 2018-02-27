BRIEF-Attacq Targets Maiden Dividend Payment Of 73 Cents In 2018

Feb 27 (Reuters) - Attacq Ltd:
* HY HEADLINE EARNINGS 58 MILLION RAND VERSUS 39.4 MILLION RAND YEAR AGO
* HY GROSS REVENUE 1.00 BILLION RAND VERSUS 1.04 BILLION RAND YEAR AGO
* ON INTERNATIONAL FRONT, EXPECTS TO BENEFIT FROM INCREASING DISTRIBUTIONS FROM MAS INVESTMENT UNDERPINNED BY MAS’ INCOME-GENERATING INVESTMENTS
* TARGETING A MAIDEN DIVIDEND PAYMENT OF 73 CENTS PER SHARE, PAYABLE IN OCTOBER 2018, FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2018
* ANTICIPATED THAT ATTACQ‘S DISTRIBUTIONS WILL GROW BY 20.0% PER ANNUM FOR NEXT THREE FINANCIAL YEARS COMMENCING 1 JULY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: