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December 27, 2017 / 8:24 AM / in 3 hours

BRIEF-Attica Bank Says Transferred Non-Performing Loans Amount € 700.5 Million To Special Purpose Vehicle

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - ATTICA BANK SA:

* ATTICA BANK SAYS TRANSFERRED NON-PERFORMING LOANS AMOUNT € 700.5 MILLION TO SPECIAL PURPOSE VEHICLE UNDER THE NAME ABS METEXELIXIS

* ATTICA BANK SAYS SPV ISSUED AND TRANSFERRED TO THE BANK A SERIES A BOND WITH A NOMINAL VALUE OF 343.25 MILLION

* ATTICA BANK SAYS SPV ISSUES SERIES B BOND OF NOMINAL VALUE € 357.25 MILLION (JUNIOR NOTE)

* ATTICA BANK SAYS THESE TWO BONDS EMERGED FROM THE SECURITIZATION OF THAT BOND LOAN PORTFOLIO Source text : bit.ly/2l5LFU7 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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