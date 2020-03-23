BRIEF-Attis Oil & Gas Shuts Oilfield Services Division

March 23 (Reuters) - Attis Oil and Gas Ltd:
* ANNOUNCES A ONE MONTH EXTENSION OF FIVE-MONTH SENIOR SECURED FUNDING FACILITY OF £460,000 WITH 6 SHAREHOLDERS, COO, CHAIRMAN
* PLAN TO DISPOSE OF ITS INTERESTS IN AUSTIN FIELD, ZINK RANCH AND FORT WORTH CONTINUES TO PROGRESS
* CURRENT COMMODITY PRICE FLUCTUATIONS HAVE MADE OPERATION AND SALE OF AUSTIN FIELD MORE CHALLENGING
* CONTINUES TO ADVANCE SALE OF ZINK RANCH WITH MULTIPLE PARTIES; CURRENT ENVIRONMENT CREATED LIQUIDITY CRUNCH REQUIRING EXTENSION TO CLOSE
* EXPECTED THAT FORTH WORTH WILL BE SOLD FOR PLUG AND ABANDONMENT LIABILITY TO A THIRD PARTY
* COVID-19 HAS INCREASED PRESSURE ON OPERATIONS
* CLOSED OILFIELD SERVICES DIVISION AND TERMINATED ALL EMPLOYEES ASSOCIATED WITH THAT WORK,
* ARE FURTHER TAKING ALL STEPS NECESSARY TO SHUT IN OIL WELLS IN ANTICIPATION OF FURTHER RESTRICTIONS ON MOVEMENT OF PEOPLE Source text for Eikon: Further company coverage: