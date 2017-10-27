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October 27, 2017 / 6:20 AM / in an hour

BRIEF-Attraqt Group revises FY outlook due to certain inaccuracies

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - Attraqt Group Plc

* FOLLOWING ERIC DODD‘S APPOINTMENT AS FINANCE DIRECTOR ON SEPT 1, AND AT BOARD‘S REQUEST, REVIEW OF COMPANY‘S FORECASTS HAS BEEN UNDERTAKEN​

* CONCLUDED DUE TO INACCURACIES IN FORECASTING TIMING OF CERTAIN CONTRACTS AND CLIENT “GO-LIVE” DATES, NECESSARY TO REVISE ITS FY OUTLOOK.​

* EXPECTS REVENUES FOR FULL YEAR TO BE CIRCA 10% BELOW PREVIOUS EXPECTATIONS BUT STILL SHOWING YEAR ON YEAR HIGH SINGLE DIGIT ORGANIC GROWTH​

* EXPECTS TO BE EBITDA POSITIVE IN SECOND HALF OF YEAR AS WELL AS BEING BROADLY BREAKEVEN FOR YEAR AS A WHOLE​

* ‍LOWER REVENUE RUN RATE AT END OF 2017 WILL CARRY FORWARD INTO 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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