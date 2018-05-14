FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 14, 2018 / 10:57 AM / in 20 minutes

BRIEF-Atyr Pharma Inc Posts Qtrly Loss Of $0.36 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - aTyr Pharma Inc:

* ATYR PHARMA ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 OPERATING RESULTS, PROGRAM PRIORITIZATION AND CORPORATE RESTRUCTURING

* CORPORATE RESTRUCTURING INCLUDES AN IMMEDIATE WORKFORCE REDUCTION OF APPROXIMATELY 30% AS WELL AS ADDITIONAL COST SAVING MEASURES

* RESTRUCTURING PLAN TO STREAMLINE ITS OPERATIONS AS IT FOCUSES ITS DEVELOPMENT EFFORTS ON FURTHER CLINICAL ADVANCEMENT OF ATYR1923

* ATYR PHARMA - NOT TO PROCEED WITH IND-ENABLING ACTIVITIES, INCLUDING GMP MANUFACTURING, FOR PANEL OF ANTIBODIES IDENTIFIED IN ORCA PROGRAM

* QTRLY LOSS PER SHARE $0.36

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.