BRIEF-Auckland International Airport Announces Equity Raise Of Up To NZ$1.2 Billion

April 6 (Reuters) - Auckland International Airport Ltd :
* EXPECTS NEGATIVE IMPACT FROM COVID-19 TO CONTINUE FOR SOME TIME
* AUCKLAND AIRPORT UNDERTAKING A NZ$1,000 MILLION FULLY UNDERWRITTEN PLACEMENT & NZ$200 MILLION SHARE PURCHASE PLAN
* COVID-19 PANDEMIC HAS HAD A SIGNIFICANT IMPACT ON AUCKLAND AIRPORT’S OPERATIONS
* AUCKLAND AIRPORT SECURED SUPPORT FROM LENDERS, INCLUDING COVENANT WAIVERS FROM BANKING GROUP
* AUCKLAND AIRPORT ALSO SECURED EXTENSIONS TO BANK FACILITIES DUE TO MATURE BEFORE 31 DEC 2021
* REDUCED MAJORITY OF EMPLOYEE PAY TO 80% AND A FOUR DAY WORKING WEEK
* IMPLEMENTED SUSPENSION OF BONUSES AND SHORT-TERM INCENTIVES FOR FY20
* AUCKLAND AIRPORT IS TARGETING ABOUT 35% REDUCTION ON FY19 OPERATING COSTS
* AUCKLAND AIRPORT EXPECTS TO INCUR ABOUT $275 MILLION OF CAPEX BETWEEN APRIL 2020 AND 31 DEC 2021
* PLACEMENT TO RAISE NZ$1,000 MILLION UNDERWRITTEN AT FLOOR PRICE OF NZ$4.50/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: