BRIEF-Audioboom Looks To Buy Triton Digital Canada Inc For $185 Mln​

Feb 13 (Reuters) - AUDIOBOOM GROUP PLC:
* INTENTION TO ACQUIRE TRITON DIGITAL CANADA INC, PARENT COMPANY OF TRITON DIGITAL INC, FOR A CASH CONSIDERATION OF $185 MILLION
* PROPOSING TO RAISE ABOUT £155 MILLION, BEFORE EXPENSES, THROUGH A PROPOSED PLACING OF NEW ORDINARY SHARES
* CENKOS SECURITIES, ZEUS CAPITAL HAVE BEEN APPOINTED TO ACT ALONGSIDE ALLENBY CAPITAL AS JOINT BROKERS TO PROPOSED PLACING
* ALONG WITH ADMISSION OF ENLARGED SHARE CAPITAL TO TRADING, CO INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARES, CHANGE NAME TO TRITON DIGITAL GROUP
* COMPANY‘S ORDINARY SHARES WILL BE SUSPENDED FROM TRADING ON AIM WITH EFFECT FROM 7:30 A.M. ON TUESDAY
* UPON ADMISSION, PROPOSED THAT TRITON CEO NEAL SCHORE AND TRITON CFO MARK ROSENBAUM TO JOIN BOARD AS CEO AND CFO RESPECTIVELY
* DURING FIRST TWO MONTHS OF Q1 CO‘S REVENUES AND TRADING PERFORMANCE HAVE BEEN “AHEAD OF MANAGEMENT‘S EXPECTATIONS”
* PROPOSES TO MOVE TO REPORTING IN US DOLLARS GOING FORWARD Source text for Eikon: Further company coverage: