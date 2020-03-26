BRIEF-Augusta Capital Decided To Withdraw Initial Offering Of Augusta Property Fund

March 27 (Reuters) - Augusta Capital Ltd:
* BOARD HAS DECIDED TO WITHDRAW INITIAL OFFERING OF AUGUSTA PROPERTY FUND
* ALL MONEY RAISED WILL BE RETURNED TO REGISTERED INVESTORS IN NEXT WEEK
* EARNINGS GUIDANCE PREVIOUSLY RELEASED ON 17 FEB IS WITHDRAWN
* DECISION TO WITHDRAW INITIAL OFFERING OF AUGUSTA PROPERTY FUND MADE IN LIGHT OF COVID-19 LOCKDOWN
* DECISION WAS MADE AMID COVID-19 LOCKDOWN AND EFFECT OF LOCKDOWN ON NUMBER OF TENANTS IN AUGUSTA PROPERTY FUND’S INITIAL PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage: