Healthcare
April 15, 2020 / 5:53 AM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Aurea Postpones AGM Due To Coronavirus

1 Min Read

April 15(Reuters) - AUREA SA:

* SAID ON TUESDAY THE GROUP POSTPONES GENERAL MEETING DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

* POSTPONES THE DATE OF PUBLICATION OF THE 2019 ANNUAL RESULTS

* HAS IMPLEMENTED SHORT-TIME WORKING MEASURES IN PLANTS THAT WERE FORCED TO SHUT OR SLOW DOWN

* STRENGTHENED ITS FINANCIAL RESOURCES BY TAKING OUT A €5 MILLION MEDIUM-TERM LOAN WITH BPIFRANCE

* WILL KEEP THE MARKET INFORMED AS SOON AS POSSIBLE OF THE NEW CLOSING DATE OF ITS GENERAL ASSEMBLY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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