BRIEF-Aurea Postpones AGM Due To Coronavirus

April 15(Reuters) - AUREA SA:
* SAID ON TUESDAY THE GROUP POSTPONES GENERAL MEETING DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC
* POSTPONES THE DATE OF PUBLICATION OF THE 2019 ANNUAL RESULTS
* HAS IMPLEMENTED SHORT-TIME WORKING MEASURES IN PLANTS THAT WERE FORCED TO SHUT OR SLOW DOWN
* STRENGTHENED ITS FINANCIAL RESOURCES BY TAKING OUT A €5 MILLION MEDIUM-TERM LOAN WITH BPIFRANCE
* WILL KEEP THE MARKET INFORMED AS SOON AS POSSIBLE OF THE NEW CLOSING DATE OF ITS GENERAL ASSEMBLY
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Further company coverage: (Gdansk Newsroom)