Healthcare
May 7, 2020 / 4:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Aurea Q1 Revenue Down At 46 Million Euros

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Aurea SA:

* Q1 REVENUE EUR 46 MILLION VERSUS EUR 54.1 MILLION YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS : EXPECTS THE COVID-19 SITUATION TO CONTINUE TO PUT PRESSURE ON ITS BUSINESS

* THE LEVEL OF ACTIVITY WILL DEPEND ON OF THE PACE OF ECONOMIC RECOVERY AND INDUSTRY, EVERYTHING PARTICULARLY IN FRANCE AND IN EUROPE

* ANTICIPATES REVENUE IN Q2 2020 MARKEDLY DOWN COMPARED TO SAME PERIOD YEAR AGO

* IMPLEMENTED MEASURES TO ENABLE IT TO MEET COMMITMENTS, MAINTAIN ITS COMMERCIAL PRESENCE, AND PRESERVE ITS MEDIUM-TERM PROFITABILITY OBJECTIVES

* WILL PURSUE STRATEGIC DEVELOPMENTS INITIATED AND WILL CONSIDER SMALL SCALE EXTERNAL GROWTH OPERATIONS IN A STRICT FINANCIAL DISCIPLINE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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