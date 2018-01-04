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January 4, 2018 / 5:44 PM / in 19 minutes

BRIEF-Auris Medical Announces Further Results From Healos Phase 3 Trial

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Auris Medical Holding Ag:

* AURIS MEDICAL HOLDING AG SAYS ANNOUNCED FURTHER CLINICAL RESULTS FROM THE HEALOS PHASE 3 CLINICAL TRIAL, PROVIDES UPDATE ON AM-111 DEVELOPMENT PROGRAM

* AURIS MEDICAL HOLDING AG SAYS AM-111 TREATED PATIENTS HAD A LOWER INCIDENCE OF NO HEARING IMPROVEMENT- SEC FILING

* AURIS MEDICAL HOLDING SAYS POST-HOC ANALYSES OF TOP-LINE DATA REVEALED CLINICALLY AND STATISTICALLY SIGNIFICANT HEARING IMPROVEMENT WITH AM-111

* AURIS MEDICAL HOLDING SAYS PLANS TO DISCUSS ACCUMULATED SAFETY AND EFFICACY DATA AND REGULATORY PATHWAY WITH FDA AND EMA IN Q2 OF 2018. Source text for Eikon: Further company coverage:

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