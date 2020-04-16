Healthcare
April 16, 2020 / 11:30 AM / in an hour

BRIEF-Auris Medical Says Phase 2 Trial With Intranasal Betahistine For Treatment Of Acute Vertigo Progressing Towards Interim Analysis

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Auris Medical Holding Ltd:

* AURIS MEDICAL PROVIDES BUSINESS UPDATE AND REPORTS SECOND HALF AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* AURIS MEDICAL - PHASE 2 TRIAL WITH INTRANASAL BETAHISTINE FOR TREATMENT OF ACUTE VERTIGO PROGRESSING TOWARDS INTERIM ANALYSIS

* AURIS MEDICAL HOLDING LTD - EXPECTS ITS TOTAL CASH NEED IN 2020 TO BE IN RANGE OF CHF 7.5 TO 10.0 MILLION

* AURIS MEDICAL - PHASE 1B TRIAL WITH INTRANASAL BETAHISTINE FOR PREVENTION OF ANTIPSYCHOTIC-INDUCED WEIGHT GAIN PROGRESSING TOWARDS FINAL READ-OUT

* AURIS MEDICAL - EXPECT TO RECEIVE TOP-LINE DATA FROM COMPLETED AM-201 TRIAL IN EARLY MAY AND INTERIM DATA FROM AM-125 TRIAL IN Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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