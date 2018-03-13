BRIEF-Aurora Cannabis Says Received Grant Of Permits By Australian Government

March 13 (Reuters) - Aurora Cannabis Inc:
* AURORA CANNABIS-RECEIVED GRANT OF PERMITS BY AUSTRALIAN GOVERNMENT , DEPARTMENT OF HEALTH, FOR IMPORTATION OF CANNABIS INTO AUSTRALIA FOR RESEARCH PURPOSES
* AURORA CANNABIS - RECEIVED REQUIRED CANADIAN PERMITS TO EXPORT CANNABIS TO PHARMACY AUSTRALIA CENTRE OF EXCELLENCE
* AURORA CANNABIS - PERMITS WERE GRANTED TO PHARMACY AUSTRALIA CENTRE OF EXCELLENCE & ALLOW PACE TO IMPORT SHIPMENTS OF CANNABIS PLANT MATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage: