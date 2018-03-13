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March 13, 2018 / 12:17 PM / Updated a day ago

BRIEF-Aurora Cannabis Says Received Grant Of Permits By Australian Government

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Aurora Cannabis Inc:

* AURORA CANNABIS-RECEIVED GRANT OF PERMITS BY AUSTRALIAN GOVERNMENT , DEPARTMENT OF HEALTH, FOR IMPORTATION OF CANNABIS INTO AUSTRALIA FOR RESEARCH PURPOSES

* AURORA CANNABIS - RECEIVED REQUIRED CANADIAN PERMITS TO EXPORT CANNABIS TO PHARMACY AUSTRALIA CENTRE OF EXCELLENCE

* AURORA CANNABIS - PERMITS WERE GRANTED TO PHARMACY AUSTRALIA CENTRE OF EXCELLENCE & ALLOW PACE TO IMPORT SHIPMENTS OF CANNABIS PLANT MATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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