Healthcare
May 20, 2020 / 8:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Aurora Cannabis To Acquire Reliva

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Aurora Cannabis Inc:

* AURORA CANNABIS TO STRATEGICALLY ENTER THE UNITED STATES WITH ACQUISITION OF RELIVA, LLC A MARKET LEADING MASS RETAIL CBD PLATFORM

* AURORA CANNABIS INC - MEMBERS OF RELIVA WILL RECEIVE APPROXIMATELY US$40 MILLION OF AURORA COMMON SHARES

* AURORA CANNABIS - DEAL INCLUDES POTENTIAL EARN-OUT OF MAXIMUM OF US$45 MILLION PAYABLE IN AURORA SHARES, CASH OR A COMBINATION THEREOF, OVER NEXT 2 YRS

* AURORA CANNABIS - DEAL TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO CO ON ADJUSTED. EBITDA BASIS

* AURORA CANNABIS - DEAL EXPECTED TO BE ADJUSTED. EBITDA ACCRETIVE TO AURORA SHAREHOLDERS IN FISCAL 2020 AND FISCAL 2021

* AURORA CANNABIS - NO CAPITAL EXPENDITURES OR ADDITIONAL WORKING CAPITAL INVESTMENT IS CURRENTLY REQUIRED Source text for Eikon: Further company coverage:

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