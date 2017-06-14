FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 14, 2017 / 5:02 PM / 2 months ago

BRIEF-AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO MAXIMUM OF $10 MLN

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - Aurvista Gold Corp

* AURVISTA GOLD TO INCREASE FINANCING UP TO A MAXIMUM OF $10 MILLION

* PLANS TO INCREASE PREVIOUSLY ANNOUNCED PRIVATE PLACEMENT FINANCING FROM C$7 MILLION UP TO C$10 MILLION

* SAYS WILL INCREASE CHARITABLE FLOW-THROUGH PORTION OF FINANCING FROM C$5 MILLION UP TO C$6 MILLION

* SAYS CFT UNITS ARE PRICED AT C$ 0.41 PER CFT UNIT, AND HD UNITS ARE PRICED AT $0.25 PER HD UNIT

* SAYS WILL INCREASE HARD DOLLAR PORTION OF FINANCING FROM C$2 MILLION UP TO $4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.