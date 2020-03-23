Healthcare
March 23, 2020 / 12:57 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Australia prudential regulator says suspends planned policy initiatives due to coronavirus

2 Min Read

March 23 (Reuters) -

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS HAS SUSPENDED THE MAJORITY OF ITS PLANNED POLICY AND SUPERVISION INITIATIVES IN RESPONSE TO THE IMPACT OF COVID-19

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS DECISION INTENDED TO ALLOW APRA-REGULATED ENTITIES TO DEDICATE TIME AND RESOURCES TO MAINTAINING THEIR OPERATIONS AND SUPPORTING CUSTOMERS

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS DECISION TO ENABLE APRA TO INTENSIFY FOCUS ON MONITORING AND RESPONDING TO THE IMPACT OF “A RAPIDLY CHANGING ENVIRONMENT” ON ENTITIES’ FINANCIAL, OPERATIONAL CAPACITY

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS SUSPENDING ALL SUBSTANTIVE PUBLIC CONSULTATIONS AND ACTIONS TO FINALISE REVISIONS TO THE PRUDENTIAL FRAMEWORK THAT ARE CURRENTLY UNDERWAY OR UPCOMING

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS WILL KEEP THE SITUATION UNDER REVIEW

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS PRESENTLY DOES NOT PLAN TO RECOMMENCE CONSULTATION ON ANY NON-ESSENTIAL MATTERS BEFORE 30 SEPTEMBER 2020

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS OVER THE PERIOD AHEAD, APRA’S PRIMARY SUPERVISION FOCUS WILL BE ON MONITORING THE IMPACT OF COVID-19 ON BANKS’ FINANCIAL AND OPERATIONAL CAPACITY

* AUSTRALIA PRUDENTIAL REGULATOR SAYS APRA’S SUPERVISION PRIORITIES OUTLINED IN JANUARY 2020 WILL BE LARGELY SUSPENDED UNTIL AT LEAST 30 SEPTEMBER (Reporting By Swati Pandey)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below