Healthcare
May 20, 2020 / 5:32 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Australian Govt Takeovers Panel Gets Application From Aura Energy Regarding Its Affairs

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Australian Government Takeovers Panel:

* GOT APPLICATION FROM AURA ENERGY IN RELATION TO ITS AFFAIRS

* AURA ENERGY SEEKING INTERIM ORDERS RESTRAINING ASEAN, PET & ASSOCIATES FROM BUYING FURTHER SHARES IN CO, AMONG OTHERS

* SITTING PANEL NOT BEEN APPOINTED AT THIS STAGE & NO DECISION MADE WHETHER TO CONDUCT PROCEEDINGS

* AURA ENERGY SEEKING FINAL ORDERS REQUIRING ALLEGED ASSOCIATES TO MAKE FURTHER DISCLOSURE & VESTING SHARES IN AURA Source text for Eikon: Further company coverage:

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