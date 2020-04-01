Healthcare
April 1, 2020 / 2:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Australian Prudential Regulation Authority Announces Changes To Reporting Obligations Of ADIS And RFCS

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Australian Prudential Regulation Authority:

* ANNOUNCES CHANGES TO REPORTING OBLIGATIONS OF ADIS AND RFCS

* GRANTING TEMPORARY EXTENSION OF NOTIFICATION PERIOD FOR CHANGES TO ACCOUNTABILITY STATEMENTS, MAPS UNDER BANK EXECUTIVE ACCOUNTABILITY REGIME

* CHANGES INCLUDE INTRODUCTION OF NEW REPORTING STANDARD FOR ADIS & RFCS REGARDING LENDING TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

* CHANGES INCLUDE DEFERRAL OF APRA’S PROPOSAL TO DETERMINE CERTAIN ADI DATA NON-CONFIDENTIAL UNTIL FURTHER NOTICE

* CHANGES INCLUDE DEFERRAL OF INTRODUCTION OF CERTAIN NEW REPORTING STANDARDS UNTIL MARCH 2021 REPORTING PERIOD Further company coverage: [ ]

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