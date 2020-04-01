BRIEF-Australian Prudential Regulation Authority Announces Changes To Reporting Obligations Of ADIS And RFCS

April 1 (Reuters) - Australian Prudential Regulation Authority:
* ANNOUNCES CHANGES TO REPORTING OBLIGATIONS OF ADIS AND RFCS
* GRANTING TEMPORARY EXTENSION OF NOTIFICATION PERIOD FOR CHANGES TO ACCOUNTABILITY STATEMENTS, MAPS UNDER BANK EXECUTIVE ACCOUNTABILITY REGIME
* CHANGES INCLUDE INTRODUCTION OF NEW REPORTING STANDARD FOR ADIS & RFCS REGARDING LENDING TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
* CHANGES INCLUDE DEFERRAL OF APRA’S PROPOSAL TO DETERMINE CERTAIN ADI DATA NON-CONFIDENTIAL UNTIL FURTHER NOTICE
* CHANGES INCLUDE DEFERRAL OF INTRODUCTION OF CERTAIN NEW REPORTING STANDARDS UNTIL MARCH 2021 REPORTING PERIOD Further company coverage: [ ]