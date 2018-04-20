BRIEF-Australian Shareholders' Association Comments On AMP Evidence Before Royal Commission

April 20 (Reuters) - Australian Shareholders’ Association:
* WANTS TO ASK CATHERINE BRENNER ABOUT REPORTED INTERFERENCE WITH PRODUCTION OF INDEPENDENT REPORT FROM CLAYTON UTZ
* TO ASK DIRECTORS TO STATE WHAT STEPS THEY HAVE TAKEN TO STAMP OUT PRACTICES REVEALED IN ROYAL COMMISSION HEARINGS
* IF EXPLANATION IS NOT ABLE TO BE PROVIDED, HER POSITION AS CHAIR IS UNTENABLE
* AT AMP AGM ON MAY 10, ASA WILL VOTE ANY OPEN PROXIES IT RECEIVES AGAINST THE REMUNERATION REPORT Source text for Eikon: [bit.ly/2HOUnAi] Further company coverage: