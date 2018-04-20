FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 20, 2018 / 8:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Australian Shareholders' Association Comments On AMP Evidence Before Royal Commission

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Australian Shareholders’ Association:

* WANTS TO ASK CATHERINE BRENNER ABOUT REPORTED INTERFERENCE WITH PRODUCTION OF INDEPENDENT REPORT FROM CLAYTON UTZ

* TO ASK DIRECTORS TO STATE WHAT STEPS THEY HAVE TAKEN TO STAMP OUT PRACTICES REVEALED IN ROYAL COMMISSION HEARINGS

* IF EXPLANATION IS NOT ABLE TO BE PROVIDED, HER POSITION AS CHAIR IS UNTENABLE

* AT AMP AGM ON MAY 10, ASA WILL VOTE ANY OPEN PROXIES IT RECEIVES AGAINST THE REMUNERATION REPORT Source text for Eikon: [bit.ly/2HOUnAi] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.