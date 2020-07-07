BRIEF-Australia's APRA Updates Regulatory Approach To Loans Subject To Repayment Deferral

July 8 (Reuters) -
* AUSTRALIAN PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY ANNOUNCES EXTENSION OF ITS TEMPORARY CAPITAL TREATMENT FOR BANK LOANS WITH REPAYMENT DEFERRALS
* APRA-WILL ALSO PROVIDE AN ADJUSTMENT TO NORMAL REGULATORY TREATMENT OF LOANS THAT ARE RESTRUCTURED
* APRA REFERS TO ITS MARCH DIRECTION THAT BANKS GIVING OPTION TO DEFER REPAYMENTS FOR UPTO 6 MTS NEED NOT TREAT DEFERRAL PERIOD AS PERIOD OF ARREARS
* APRA ADVISES ALL ADIS THAT REGULATORY APPROACH WILL EXTEND TO COVER MAX 10 MNTHS FROM START OF REPAYMENT DEFERRAL, OR UNTIL 31 MARCH 2021
* APRA SAYS ITS EXPECTATION IS THAT ADIS GRANT NEW/EXTENDED LOAN REPAYMENT DEFERRAL ARRANGEMENTS AFTER UNDERTAKING AN APPROPRIATE CREDIT ASSESSMENT
* APRA SAYS GIVEN VOLUME OF DEFERRALS, CONSIDERS IT REASONABLE TO PROVIDE ADIS MORE TIME TO DETERMINE BEST APPROACH FOR EACH BORROWER
* APRA SAYS WILL ALSO REQUIRE ADIS TO PROVIDE REGULAR DISCLOSURES REGARDING STATUS OF THEIR DEFERRED, RESTRUCTURED & IMPAIRED LOAN PORTFOLIOS
* APRA - MEASURES ARE TO INCENTIVISE ADIS TO CONTINUE TO SUPPORT CUSTOMERS & FACILITATING RESTRUCTURE OF ELIGIBLE LOANS IN MEASURED MANNER Source text bit.ly/3e607UD