BRIEF-Australia's TGA Grants Additional Provisional Determination For COVID-19 Vaccine NVX-CoV2373

Jan 20 (Reuters) - The Therapeutic Goods Administration (TGA):
* TGA GRANTS ADDITIONAL PROVISIONAL DETERMINATION FOR A COVID-19 VACCINE
* TGA - GRANTED PROVISIONAL DETERMINATION TO BIOCELECT PTY LTD (ON BEHALF OF NOVAVAX INC.) IN RELATION TO COVID-19 VACCINE, NVX-COV2373
* TGA - GRANTING OF A PROVISIONAL DETERMINATION MEANS TGA DECIDED THAT BIOCELECT NOW ELIGIBLE TO APPLY FOR PROVISIONAL REGISTRATION FOR VACCINE IN ARTG Source text : bit.ly/39L9lWp Further company coverage:
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