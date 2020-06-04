BRIEF-AutoCanada Reports Q1 Loss Per Share C$1.70

June 3 (Reuters) - AutoCanada Inc:
* Q1 REVENUE C$708.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF C$724.3 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE C$-0.01 — REFINITIV IBES DATA
* IN MARCH, POSITIVE TRACTION AND MOMENTUM WAS NEGATIVELY IMPACTED BY EFFECTS OF COVID-19
* QTRLY TOTAL VEHICLES SOLD WERE 13,735, A DECREASE OF 12.8%
* AUTOCANADA - TEMPORARY SUSPENSION OF DIVIDEND REPRESENTS ABOUT $11 MILLION IN ANNUALIZED CASH SAVINGS AND APPROXIMATELY $8 MILLION FOR BALANCE OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: