BRIEF-Autodesk Posts Q3 Gaap Loss Per Share $0.55

Nov 28 (Reuters) - Autodesk Inc:
* Q3 REVENUE $515 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $513.5 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.13 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - COMPANY ANNOUNCES RESTRUCTURING PLAN TO FOCUS ON STRATEGIC PRIORITIES
* - “NEED TO RE-BALANCE INVESTMENTS ... THIS INCLUDES DIVESTING FROM SOME AREAS AND INCREASING OUR INVESTMENT IN OTHERS”
* - THROUGH RESTRUCTURING, AUTODESK SEEKS TO STREAMLINE ORGANIZATION AND RE-BALANCE RESOURCES TO BETTER ALIGN WITH COMPANY‘S PRIORITIES
* - $91 MILLION TO $100 MILLION IN PRE-TAX RESTRUCTURING CHARGE WILL BE TAKEN IN Q4 2018
* - MAINTAINING COMMITMENT TO KEEP TOTAL NON-GAAP SPEND FLAT THIS YEAR AND NEXT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.14, REVENUE VIEW $544.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - REMAINING PRE-TAX RESTRUCTURING CHARGE APART FROM $91 MILLION TO $100 MILLION TO BE TAKEN IN Q4 WILL BE TAKEN IN FISCAL 2019
* - ANTICIPATES TAKING PRE-TAX RESTRUCTURING CHARGE IN RANGE OF $135 MILLION TO $149 MILLION
* - Q3 TOTAL ANNUALIZED RECURRING REVENUE WAS $1.90 BILLION, AN INCREASE OF 24 PERCENT
* - SUBSCRIPTION PLAN SUBSCRIPTIONS INCREASED 307,000 FROM Q2 OF FISCAL 2018 TO 1.9 MILLION AT END OF Q3
* - TOTAL SUBSCRIPTIONS INCREASED 146,000 FROM Q2 OF FISCAL 2018 TO 3.6 MILLION AT END OF Q3
* SEES FY 2018 NET SUBSCRIPTION ADDITIONS IN A RANGE OF 625,000 - 650,000 Source text for Eikon: Further company coverage: