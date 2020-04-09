BRIEF-Autogrill Launches Contingency Plan To Mitigate Impacts Of Covid-19

April 9 (Reuters) - Autogrill SpA:
* AS OF MARCH 29, SEES NEGATIVE IMPACT OF COVID-19 EMERGENCY ON REVENUES OF AROUND EUR 190 MILLION
* TO PRESERVE CASH, ALL CAPEX IS SUSPENDED OR REDUCED TO BARE MINIMUM
* GIVEN LACK OF PREDICTABILITY OF DURATION AND IMPACTS OF CRISIS, NO RELIABLE FORECAST ON 2020 FY CAN BE GIVEN
* 2020 FY GUIDANCE WILL BE RELEASED ONCE SITUATION IS MORE STABLE
* AS OF END MARCH GROUP HAS ADEQUATE LIQUIDITY OF ABOUT EUR 600 MILLION TO DEAL WITH PROTRACTED EMERGENCY
* ON RENTS: ONGOING DISCUSSIONS WITH LANDLORDS, WITH FIRST POSITIVE FEEDBACKS, FOR REVIEW OF MINIMUM GUARANTEED AMOUNTS FOR FULLY VARIABLE RENTS
* LAUNCHED A CONTINGENCY PLAN TO MITIGATE FINANCIAL AND OPERATIONAL IMPACTS OF COVID-19
* KEY ACTIONS INCLUDE ACTIVE MANAGEMENT OF LABOR COST AND SUSPENSION OF ALL NON-ESSENTIAL EXPENDITURES
* ACTIVE MANAGEMENT OF LABOR COST INCLUDES REDUCTION OF WORKING HOURS, HIRING FREEZE AND USE OF RELEVANT GOVERNMENT INITIATIVES IN RELATION TO SOCIAL WELFARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)