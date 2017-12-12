FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Autoliv decides on spin-off of Electronics business, expects Q3 listing
Sections
Featured
Nearly half of Americans still oppose Republican tax bill: Reuters/Ipsos poll
Politics
Nearly half of Americans still oppose Republican tax bill: Reuters/Ipsos poll
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
Future of Money
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
In Brexit Britain, economic gravity will take its toll
Commentary
In Brexit Britain, economic gravity will take its toll
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 12, 2017 / 7:38 AM / in an hour

BRIEF-Autoliv decides on spin-off of Electronics business, expects Q3 listing

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Autoliv Inc:

* AUTOLIV CONCLUDES STRATEGIC REVIEW AND PREPARES FOR SPIN-OFF OF ITS ELECTRONICS SEGMENT

* SAYS ‍DECIDED TO PREPARE FOR A SPIN-OFF OF ITS ELECTRONICS BUSINESS SEGMENT, CREATING A NEW, INDEPENDENT PUBLICLY TRADED COMPANY DURING Q3 OF 2018​

* SAYS ‍AS PART OF PREPARATION FOR SPIN-OFF, ELECTRONICS BUSINESS IS EXPECTED TO RECEIVE A CASH INJECTION FROM AUTOLIV, WITH UNDERLYING OBJECTIVE OF AUTOLIV TO REMAIN STRONG INVESTMENT GRADE​

* SAYS ‍INTENT IS FOR SPIN-OFF TO BE TAX FREE TO STOCKHOLDERS BOTH IN US AND SWEDEN​

* SAYS ‍ELECTRONICS BUSINESS WILL ASSUME A NEW COMPANY NAME TO BE ANNOUNCED AT A LATER STAGE.​

* SAYS ‍IT IS ALSO EXPECTED TO BE LISTED IN UNITED STATES AND SWEDEN​

* SAYS ‍BOTH COMPANIES ARE TO BE HEADQUARTERED IN STOCKHOLM, SWEDEN.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.