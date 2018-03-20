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March 20, 2018 / 10:40 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Automotive Properties REIT Reports Qtrly Diluted ‍AFFO Per Unit $0.215​

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Automotive Properties Real Estate Investment Trust:

* AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR-END FINANCIAL RESULTS

* AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - QTRLY ‍FFO PER UNIT - DILUTED $0.237​

* AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - QTRLY ‍AFFO PER UNIT - DILUTED $0.215​

* AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - QTRLY ‍PROPERTY RENTAL REVENUE WAS $10.9 MILLION, AN INCREASE OF 18.9 PERCENT FROM Q4 OF 2016​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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